Taranto, gli rubano la Vespa e la ritrova in vendita online

Nell’epoca dell’e-commerce può succedere di ritrovare il motorino rubato in un sito di vendite online. E’ accaduto ad un giovane di Taranto cui lo scorso anno avevano rubato il ciclomotore.

A distanza di qualche mese, infatti, la vittima del furto ha scoperto che il suo scooter era in vendita in rete. Il giovane ha denunciato l’episodio alla Squadra Mobile di Taranto ed ha fornito agli agenti particolari che hanno permesso di accertare senza ombra di dubbio la proprietà della Vespa 50 messa in vendita.





Gli agenti hanno fissato un appuntamento con il venditore per visionare il mezzo. Nel momento in cui il venditore ha condotto il finto acquirente all’interno di un locale adibito ad officina, al quartiere Tamburi, i poliziotti sono intervenuti e hanno bloccato l’uomo e il meccanico che aveva in custodia il ciclomotore. Entrambi sono tarantini, hanno 42 e 52 anni. Sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione.