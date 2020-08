Taranto, i sindacati abbandonano il confronto con Mittal: dall’azienda solo slogan

Confronto interrotto tra Fim, Fiom, Uilm, Usb e ArcelorMittal sul nuovo periodo di cassa integrazione per covid avviato dall’azienda siderurgica a partire dallo scorso 3 agosto per sei settimane nello stabilimento di Taranto.

In una nota unitaria i sindacati sottolineano “il perdurare di fermate di alcuni impianti e della crisi scaturita dal post-lockdown, avanzato delle richieste in merito alla integrazione salariale e alla rotazione equa tra i lavoratori. Inoltre, è stata fatta richiesta di un approfondimento sugli assetti di marcia, prospettive future di impianti attualmente fermi e sulla difficile situazione che attraversano i lavoratori dell’appalto”.





Le risposte, però, non sarebbero arrivate. “L’azienda, ancora una volta – prosegue la nota stampa di Fim, Fiom, Uilm, Usb – ha preferito non entrare nel merito delle richieste sindacali trincerandosi dietro il solito slogan: siamo quotati in borsa e subiamo continuamente un danno d’immagine. Pertanto preso atto di tale atteggiamento da parte della multinazionale i sindacati hanno abbandonato il tavolo”.

“ArcelorMittal – aggiungono i sindacati – continua a trincerarsi dietro decreti d’urgenza, all’interno dei quali è prevista la cassa integrazione con causale COVID, che lasciano di fatto campo libero alle aziende e penalizzano i lavoratori. FIM FIOM UILM e USB ritengono inaccettabile l’atteggiamento della Multinazionale e pertanto si rende necessario l’intervento immediato del governo per affrontare nel merito alcune questioni che riguardano il futuro ambientale di migliaia di lavoratori”.