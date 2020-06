Taranto, idrovie per le isole: novità per gli utentii

Il servizio a Taranto (collaborazione Kima-Marina Militare) è stato riattivato sabato scorso, 20 giugno.

Ogni giorno le motonavi Adria e Clodia partono dalla banchina di piazzale Democrate e, dopo aver effettuato una fermata intermedia alla Banchina Torpediniere, raggiungono l’isola di San Pietro, dove è possibile accedere allo stabilimento balneare della Marina Militare (200 ombrelloni, un’attrezzata area bar e due aree pic-nic in pineta).





IL SERVIZIO Il biglietto è unico (€ 11,40 a persona) e comprende andata, ritorno e permanenza. Ogni quattro utenti vengono assegnati un ombrellone e due sdraio. Quest’anno a ciascuna corsa di andata, scelta dall’utente al momento dell’acquisto del biglietto, viene automaticamente associata la corsa di ritorno: alla prima corsa di andata è associata la prima corsa di rientro, e così via a seguire, spiegano da Kima-Amat.

LE CORSE Dal mercoledì alla domenica le motonavi effettuano giornalmente sei corse A/R, con partenza all’andata da Piazzale Democrate e partenza al ritorno dall’Isola San Pietro, ai seguenti orari A/R: 08.30/14.00, 09.00/16.00, 10.00/17.00, 10.30/17.30, 11.15/18.00 e 11.45/18.30.

Nelle giornate di lunedì e martedì, per consentire la sanificazione anti Covid-19, le corse A/R sono invece ridotte a tre: 09.00/16.00, 10.30/17.30 e 11.45/18.30.

Per la normativa anti-Covid-19 tutti i passeggeri devono indossare la mascherina e disinfettarsi le mani con il gel imbarcandosi; i biglietti sono nominativi, pertanto ogni utente deve esibire un documento di identità all’imbarco.

DOVE ACQUISTARE I biglietti delle idrovie “Kyma Mobilità – Amat” non possono essere acquistati direttamente a bordo delle motonavi, ma solo presso l’Ufficio Vendite Amat, in via D’Aquino n.21, e le rivendite autorizzate (elenco su www.amat.taranto.it) una delle quali è ubicata di fronte al punto di imbarco di Piazzale Democrate dove – sottolinea “Kyma Mobilità Amat” – la sosta è gratuita anche se ci sono le strisce blu.