Taranto, il 30 agosto open day al museo MArTA

Ultimo weekend di agosto al Museo Archeologico Nazionale di Taranto.

“Abbiamo in programma molte iniziative – dichiara Eva Degl’Innocenti, direttrice del MArTA – c’è una gran voglia di ritornare nei luoghi della cultura, e al MArTA lo facciamo nel pieno rispetto delle regole da parte del personale e dei visitatori”.

Il 30 agosto 2020 è in programma un nuovo open day con ingresso gratuito per tutti. Il Museo sarà aperto dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Per garantire la massima sicurezza ai visitatori gli ingressi potranno avvenire solo previa prenotazione sul sito https://buy.novaapulia.it/ingresso-marta.html





Non marcheranno nello stesso giorno “I capolavori del MArTA”, ovvero le visite guidate tematiche a cura del Concessionario Nova Apulia, con tariffa speciale di 7 euro a persona, fruibili alle ore 10.00, 11.00, 16.30 e 17.30. La tariffa agevolata è di 7,00 euro a persona, bimbi fino a 6 anni gratis. Ecco come partecipare all’attività:

1) Acquistare i biglietti d’ingresso solo ed esclusivamente on line dal sito

https://buy.novaapulia.it/ingresso-marta.html, nelle fasce orarie dedicate all’attività;

2) Prenotare la visita alla seguente mail [email protected] o al numero 099-4538639

3) Presentarsi in cassa per il pagamento della quota della visita guidata

Per informazioni:

Email: [email protected]

Tel.: 099-4538639

Inoltre, sabato 29 e domenica 30 agosto si svolgeranno anche i laboratori di artigianato digitale del Fab Lab. Gli appuntamenti saranno attività ludiche della durata di un’ora adatte ad adulti e ragazzi, che consentiranno di approfondire la conoscenza del Museo Archeologico Nazionale di Taranto

cimentandosi con le nuove tecnologie. Per info: https://www.martalab.com/open-day. Tutte le attività didattiche saranno erogate nel massimo rispetto delle misure di prevenzione dal

contagio da COVID-19.