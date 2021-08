Calcio, il calendario della C: Bari-Taranto il 12 dicembre. Debutto il 29 agosto con la Turris

Ecco il calendario del campionato 2021/2022 di Serie C. Oggi la Lega Pro ha definito il quadro dei tre gironi (a, b, c). Nel terzo milita il Taranto, reduce dalla vittoria del girone H della serie D. Il parterre è di rilievo, non a caso si parla di una “serie B2” di fatto.

Il debutto dei rossoblu sarà in casa con la Turris (29 agosto 2021), seguirà la trasferta di Campobasso. Poi Taranto-Palermo, Paganese-Taranto, Taranto-Latina, Taranto-Monterosi, Francavilla-Taranto…





Alla decima giornata ci sarà il derby con l’Andria, sette giorni dopo i rossoblu saranno ospiti del Foggia. dopo 28 anni torna il derby con il Bari. Si giocherà il 12 dicembre in casa dei biancorossi. In serie C sono previsti, settimanalmente, posticipi e anticipi (dirette Tv e streaming).

le gare nell’ordine ….

Taranto-Turris (29 agosto)

Campobasso-Taranto (5 settembre)

Taranto-Palermo (12 settembre)

Paganese-Taranto (19 settembre)

Taranto-Latina (26 settembre)

Taranto-Monterosi (29 settembre)

V. Francavilla-Taranto (3 ottobre)

Taranto-Vibonese (10 ottobre)

Catanzaro-Taranto (17 ottobre)

Taranto-F. Andria (20 ottobre)

Foggia-Taranto (27 ottobre)

Taranto-Potenza (31 ottobre)

Avellino-Taranto (7 novembre)

Monopoli-Taranto (14 novembre)

Taranto-Catania (21 novembre)

J. Stabia-Taranto (28 novembre)

Taranto-Messina (5 dicembre)

Bari-Taranto (12 dicembre)

Taranto-Picerno (19 dicembre)