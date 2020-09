Taranto, il Comune spedisce un set di mascherine ai cittadini

‘Grazie alla collaborazione tra amministrazione Melucci e Poste Italiane, dal prossimo 5 ottobre ogni famiglia tarantina riceverà a domicilio un set di mascherine chirurgiche’ annunciano dal Comune.

La sinergia tra Comune e Poste era nata proprio durante il periodo del lockdown, rinsaldandosi con questa attività. La fornitura delle mascherine, acquistate dall’amministrazione comunale, rientra tra le misure previste dalla delibera 108/2020 dello scorso maggio.

La distribuzione delle mascherine sarà effettuata dal personale di Poste Italiane, ‘per questo motivo – spiegano dal Comune – è assolutamente necessario che ogni nucleo familiare sia dotato di cassetta per la posta perfettamente funzionante, sulla quale sia ben visibile il nominativo, scritto in modo chiaro e leggibile. Sarà importante anche garantire l’accessibilità alle cassette postali, attraverso il nominativo indicato in maniera altrettanto chiara sul campanello.

In assenza di cassetta per la posta che risponda a questi requisiti, Poste Italiane non consegnerà il set di mascherine. In nessun caso, tuttavia, bisognerà recarsi negli uffici postali cittadini per ritirarle: le modalità da adottare, se dovesse verificarsi questa circostanza o, in generale, una mancata consegna, saranno comunicate in seguito’.



«La distribuzione di questi dispositivi di protezione è un piccolo, ma significativo, segnale di vicinanza che l’amministrazione offre ai cittadini – aggiunge Melucci – ma soprattutto ha un valore didattico perché ci consente di ricordare a tutti quanto sia importante l’uso delle mascherine per contenere il rischio da contagio, insieme al distanziamento sociale e al frequente lavaggio delle mani».