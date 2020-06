Taranto, il Parco della musica “sarà la quarta piazza dell’asse umbertino”

Parco della Musica, Taranto. Nei propositi progettuali, come spiega Cosimo Netti (dirigente Comune) sarà la quarta piazza dell’asse umbertino e ospiterà note, parole e intrattenimento: cultura, dunque.

La prima pietra del cantiere è stata posata idealmente stamani, alla presenza di sindaco, progettisti, assessori, dirigenti e tecnici incaricati di portare a termine l’opera. Video:





Taranto, 19 giugno 2020

L’investimento è pari a 11.988.666,20 euro: 9.398.820,00 euro assegnati al Comune di Taranto (bando G.U.R.I.-Dpcm 25 maggio 2016 – riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane) e 2.589.846,22 euro provenienti dall’attivazione del partenariato pubblico-privato.



Taranto, via di Palma, a due passi dall’ingresso dell’Arsenale. Ex Barracamenti Cattolica, un tempo avamposto militare, alcuni anni fa temporaneamente rianimati da un collettivo giovanile. Un’area di poco più di un ettaro e mezzo, definitivamente dismessa dalla Marina Militare, dove sorgerà il BAC – Nuovo Parco delle Arti e della Musica, suddiviso tra Polo Culturale (Teatro della Musica, foyer e piccola sala concerti, bar, camerini, laboratori di arte e musica, “Museo dei bambini e delle bambine”) e Polo Sociale (spazi per la terza età e per i giovani), ai quali si aggiungerà la realizzazione di tutte le aree esterne (piazza, verde pubblico, percorsi pedonali, sottoservizi).

La consegna di tutti i lavori è prevista per giugno 2021.