Taranto, incivili in azione: frigo e cucina in piazza Ebalia. Interviene l’Amiu

Un frigorifero e una cucina, in piazza Ebalia, nel cuore del Borgo di Taranto. I rifiuti ingombranti sono stati rimossi da Kyma Ambiente – Amiu. Ne dà notizia l’assessore comunale alle Società partecipate, Paolo Castronovi.

“Rimane lo stupore – commenta in una nota stampa – per il disprezzo dei luoghi più rappresentativi della nostra città da parte di questi inqualificabili incivili. La presenza di video-trappole e il servizio di raccolta intensificato hanno contribuito a ridurre il fenomeno degli abbandoni abusivi, ma permangono delle sacche di inciviltà che saranno debellate anche grazie alla collaborazione dei cittadini. Qualsiasi abuso in materia di rifiuti può essere segnalato alla Polizia Locale. Le video-trappole sono utili, ma non possono essere più efficaci degli occhi dei cittadini che amano il luogo in cui vivono”.





Proseguono, intanto, gli interventi straordinari di pulizia nel quartiere Tamburi. Con l’ausilio di 10 operatori a terra e delle spazzatrici meccaniche, sono stati rimossi numerosi rifiuti accumulati nell’area esterna del cimitero San Brunone, in via Della Croce, in via Macchiavelli, in via Foscolo e in via Deledda, in quest’ultimo caso completando con un rassetto generale l’intervento di rimozione di ingombranti e macerie effettuato ieri nella zona dell’ex TaTÀ.

Anche piazzale Democrate, con le aree circostanti, è stato interessato da un radicale intervento di pulizia. Gli operatori sono tornati in piazza Masaccio dove, nonostante l’intervento quotidiano di spazzamento, continuano ad accumularsi rifiuti. Una situazione che evidenzia come qualsiasi sforzo operativo sia inutile, se non corrisponda al rispetto dei luoghi comuni da parte dei cittadini. Proprio per sensibilizzare gli utenti su questa necessità, “Kyma Ambiente – Amiu” ha predisposto la presenza nel quartiere di un ausiliario ecologico con funzioni di controllo e informazione.