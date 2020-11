Taranto, invio mascherine sospeso. L’assessore Viggiano spiega cosa è accaduto

L’assessore al Patrimonio e ai Lavori Pubblici del Comune di Taranto, Francesca Viggiano interviene in ordine al caso sollevato dal consigliere comunale Massimo Battista.

“Al fine di fugare ogni dubbio – si legge in una nota stampa – circa la correttezza delle attività svolte dall’Amministrazione comunale per la distribuzione gratuita alla popolazione, ancora in corso, delle mascherine chirurgiche con la collaborazione di Poste Italiane, si specifica quanto segue. Le mascherine, acquistate mediante gara su MEPA e, quindi, dotate di idonea certificazione per l’utilizzo da parte della popolazione, sono state movimentate applicando tutte le misure di precauzione previste, ovverosia: cura dell’igiene delle mani, frizionando le stesse con prodotti idroalcolici, indossando una mascherina chirurgica dm di tipo i e guanti puliti monouso in ambienti specificatamente dedicati, costantemente arieggiati, in assenza di dipendenti comunali”.





“Nella serata del 5 novembre – prosegue l’assessore Viggiano – il datore di lavoro dell’Arca, cooperativa titolare di un contratto di servizi con il Comune di Taranto, comunicava alla Direzione Patrimonio che, nel gruppo di lavoro addetto alla movimentazione delle predette confezioni di mascherine, predisposte ma non ancora consegnate al personale di Poste Italiane, era presente un lavoratore, risultato positivo al test antigenico effettuato privatamente, nella stessa giornata. Si è ancora in attesa che la Asl sottoponga il lavoratore a tampone molecolare per accertare la eventuale positività al covid 19, secondo le proprie determinazioni. Si fa presente comunque che il suddetto lavoratore non si era recato sul posto di lavoro già dal 3 novembre e che i colleghi del gruppo di lavoro sono volontariamente in isolamento fiduciario”.

La nota stampa così prosegue: “In assenza di comunicazioni ufficiali da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto e delle relative disposizioni, si è comunque scelto di interrompere precauzionalmente l’attività lavorativa in presenza per i giorni seguenti nelle sedi comunali di piazza Dante 15/16, al fine di procedere alla sanificazione dell’intero edificio, le cui parti comuni potevano comunque essere state attraversate dal predetto lavoratore. Contestualmente, si inoltrava relazione ufficiale al Dipartimento di Prevenzione ASL al fine di ricevere ulteriori disposizioni. Si precisa, altresì, che da calendario predisposto dall’ente civico con Poste Italiane, l’ultimo invio programmato è avvenuto nel primo mattino del 29 ottobre. Pertanto, le confezioni di mascherine movimentate successivamente dal gruppo di lavoro non sono mai state consegnate per la distribuzione e gli scatoloni predisposti dal 30 ottobre al 5 novembre restano custoditi in ambiente chiuso, in attesa di essere idoneamente smaltiti”.