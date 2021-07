Taranto: jazz, opera, swing, vino, storia, teatro e… Medimex. I 15 festival dell’estate 2021

Taranto, festival estivi 2021 distribuiti in 15 contenitori, “a cui bisogna aggiungere la stagione estiva del Teatro Comunale Fusco” ricordano da Palazzo di Città.

Da Nancy Brilli a Enrico Brignano, da Stefano Bollani a Fabio Concato, passando per Arturo Brachetti, Roberto Vecchioni, Biagio Izzo e i Gipsy Kings, alcuni tra i nomi già noti del cartellone estivo, più eventi “altrettanto eccezionali sui quali c’è ancora riserbo” si legge nella nota municipale.

Si è già svolto (18-30 giugno), il MAP Festival (foto Aurelio Castellaneta) creatura dell’Orchestra della Magna Grecia che ha messo insieme musica e architettura. È in corso il Festival in cortile (21 giugno-21 luglio), frutto della collaborazione con il Teatro Crest. E’ in corso il Magna Grecia Festival (dal 7 luglio all’11 agosto).





Nelle prossime settimane, inoltre, partiranno il Taranto Jazz Festival (dal 21 al 23 luglio), il Taranto Opera Festival (dal 24 luglio al 9 settembre), il Festival Giardini d’Estate (dal 25 luglio al 15 agosto) e la stagione estiva del Teatro Comunale Fusco (dal 29 luglio al 10 settembre), nei giorni scorsi.



A completare il cartelone il Festival chitarristico Città dello Ionio (dal 12 al 20 luglio), l’Alhambra Festival (dal 23 luglio al 6 settembre), l’Orfeo Summer Festival (dal 10 agosto al 26 agosto), il Due Mari Wine Fest (dal 19 al 22 agosto), il Taranto Swing Festival (dal 20 al 22 agosto), il Medita Festival (dal 2 al 5 settembre), il Paisiello Festival (dal 20 al 30 settembre), il Festival della Storia Tarantina (dal 29 settembre al 3 ottobre) e infine il Medimex (dal 14 al 19 settembre).