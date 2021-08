Taranto, l’Asl lancia l’allerta caldo sino a Ferragosto: alcuni consigli…

ALLERTA CALDO lanciata dall’Asl di Taranto. Da oggi 9 agosto fino a domenica 15 agosto, si legge, sono previste ondate di calore di LIVELLO 3.

“Si invita la popolazione ad adottare dovuti accorgimenti” scrivono dall’Asl ionica sulla pagina Fb, post ore 13 del 9 agosto 2021





Alcuni consigli: bere acqua in abbondanza, anche se non si ha sete, evitare di uscire e viaggiare nelle ore più calde, indossare abiti leggeri in fibre naturali e coprirsi il capo, mangiare cibi semplici e leggeri, preferendo frutta e verdura, arieggiare gli ambienti nelle ore più fresche e chiudere finestre e tapparelle nelle ore più calde, proteggere i soggetti a rischio: neonati, bambini, anziani, persone affette da patologie croniche e debilitanti.

È importante anche saper riconoscere i sintomi di un eventuale colpo di calore e rivolgersi al medico (o alla guardia medica). Per consigli utili su come gestire il caldo e prevenire i suoi effetti nocivi https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp#ASLTarantoinforma