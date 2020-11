Taranto, lavori di bonifica alla palude La Vela

La Riserva regionale La Vela, splendida area naturalistica sul Mar Piccolo, nei prossimi giorni sarà oggetto di lavori di bonifica. In tal senso Comune di Taranto e Arif (Agenzia regionale attività irrigue e forestali) hanno raggiunto un accordo. Ne dà notizia il WWF di Taranto secondo cui si tratta di un fatto “di grande importanza per Taranto perchè riporta la Palude tra i beni comuni di alto pregio del Mar Piccolo che presto torneranno fruibili”.

“Infatti – spiega il WWF ionico in un comunicato – durante questi ultimi anni, è stata alquanto sentita la mancanza di un luogo dove fare educazione ambientale, luogo dove le scuole pugliesi potessero svolgere attività sul campo per conoscere l’ecologia, un momento di incontro tra la natura e uomo. La formazione all’aria aperta è oggi sempre più necessaria per affrontare le prescrizioni dovute alla pandemia, un posto dove poter attuare le distanze necessarie alle richieste della legge, per la formazione eco/ambientale e la necessaria conoscenza del rapporto esistente tra gli ecosistemi e la vita”.





Il WWF di Taranto crede molto nella “Natura come luogo di cultura e crescita dei giovani – prosegue la nota stampa – Questa esigenza si fa sentire proprio nel momento in cui vi è da tante parti uno sforzo comune per ampliare la disponibilità della formazione universitaria e per rilanciare le facoltà esistenti sul territorio, ad esempio, la facoltà di Scienze Ambientali di Taranto. In questo quadro si inserisce perfettamente l’Ecomuseo del Mar Piccolo e la scelta di realizzare un centro dedicato al recupero dei cetacei a Taranto. Questi siti, prossimamente, potranno essere utilizzati per realizzare un centro di eccellenza nella tutela della biodiversità in Puglia”.