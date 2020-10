Taranto, lavori in corso chiude il parcheggio di piazza Fadini

Proseguono i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio “Artiglieria” in via Leonida a Taranto. Secondo quanto riferisce il Comune di Taranto in una nota stampa, la consegna dei lavori è prevista per metà novembre.

Proprio a seguito dei lavori in corso, da oggi “l’adiacente parcheggio a servizio del mercato Fadini – si legge in una nota stampa del Comune di Taranto – sarà chiuso per consentire un intervento edilizio di integrazione tra le due porzioni che, a lavori terminati, saranno un’unica grande area di sosta”.