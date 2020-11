Taranto, linea dura contro ambulanti e parcheggiatori abusivi

Prosegue l’iniziativa di contrasto all’abusvismo da parte del Comune di Taranto. “Operazioni congiunte con Polizia di Stato e ispettori ASL – SIAN – spiega una nota stampa di Palazzo di città – sono state effettuate nell’Isola Madre per contrastare la vendita abusiva di mitili. Ulteriori controlli della squadra “Annona” della Polizia Locale nei pressi del mercato Fadini, di piazza Ramellini e di via Principe Amedeo hanno portato a numerosi sequestri con sanzioni per 5mila euro. I controlli, associati a quelli sulla corretta applicazione del Dpcm e delle ordinanze sindacali, continueranno serrati con l’obiettivo di rendere la città più sicura e premiare i cittadini che rispettano le regole e sono consapevoli che solo con il contributo di tutti il territorio continuerà a crescere”.

In parallelo “gli operatori della squadra Annona della Polizia Locale – spiega una nota stampa del Comune – coordinati dal commissario capo Anna Benefico e coadiuvati da una volante della Polizia di Stato, sono stati molto impegnati nei giorni 1 e 2 novembre nei controlli per il contrasto all’illegalità nelle aree esterne ai due cimiteri cittadini. Ben dodici parcheggiatori abusivi sono stati fermati e identificati. A loro sono state conteste violazioni al Codice della Strada e al regolamento di Polizia Urbana, al secondo fermo scatterà il deferimento all’autorità giudiziaria”.