Taranto, mercati serali: rinviata l’apertura dell’11 luglio. Il nuovo calendario

(fonte Comune di Taranto) Mercati serali, rinviata l’apertura straordinaria di domenica 11 luglio.

Ci sono delle variazioni. Il nuovo calendario delle aperture serali dei mercati rionali, quindi, sarà il seguente:

• 18 luglio 2021 Talsano.

• 25 luglio 2021 Salinella.

• 08 agosto 2021 Talsano.

• 22 agosto 2021 Salinella.

Data la concomitante finale dei campionati europei di calcio, evento di grande richiamo per la popolazione che non consentirebbe la buona riuscita dell’apertura straordinaria e le ricadute economiche attese, la direzione Sviluppo Economico ha optato per il rinvio dell’apertura di domenica prossima.





