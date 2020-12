Taranto, Natale da capolista

Si regala la vetta della classifica, in condominio con Sorrento e Casarano, la squadra di mister Laterza. Il Taranto non vinceva a Nardò da 51 anni e ci ha pensato Matute (al ventesimo minuto) a sfatare il tabù.

Una bella soddisfazione per un gruppo che domenica dopo domenica sta trovando la quadratura, attestandosi in vetta ad un campionato tutto da giocare (sette squadre in cinque punti) ma che di certo registra la squadra tarantina tra le assolute protagoniste di questa prima fase (risultati e classifica).





NARDÒ Milli; De Giorgi, Stranieri, Sepe, Cancelli; Scialpi (46’ Valzano), Mengoli (55’ Granado); Massari (45’ Potenza), Caputo, Gallo (54’ Palazzo); Törnros. Panchina: Mirarco, Romeo, Zappacosta, Lezzi, Politi. All. Danucci.

TARANTO Sposito; Boccia, Guastamacchia, Gomzalez, Caldore; Matute (52’ Guaita), Marsili, Marino; Mastromonaco, Abayian (90’+8’ Serafino), Falcone (88’ Santarpia). Panchina: Ciezkowsky, Shehu, Marrazzo, Ferrara, Cannizzaro, Calemme. All. Laterza.

ARBITRO: Luca De Angeli di Milano. AMMONITI: Marino, Abayian, Boccia (T). Angoli 3-2.