Taranto nel volume multimediale di Tiziana Grassi, stasera presentazione nel Castello

L’appuntamento è per questa sera (27 luglio) alle 21 nel Castello Aragonese di Taranto. Ci sarà la presentazione del volume multimediale “Taranto all’appuntamento con il futuro. In colloquio con la città sui traccianti del Mare” (luglio 2021, Antonio Mandese Editore), della giornalista tarantina Tiziana Grassi, per molti anni autrice di programmi di servizio per gli italiani nel mondo a Rai International.

Pubblicato all’interno della linea editoriale del Consiglio regionale della Puglia, “Leggi la Puglia”, il testo dà voce al Mare in tutte le sue declinazioni e si pone come un ‘volume di comunità’ di una città in pieno risveglio: al suo interno sono stati coinvolti Istituzioni pubbliche, associazioni di categoria come pescatori e maricoltori, studiosi, centri di ricerca, associazioni sportive, fondazioni, operatori del cluster marittimo-nautico e portuale, del turismo e promozione territoriale, società civile, imprenditori, tanti giovani e studenti del settore nautico sia scolastico che universitario – che hanno scelto di restare o tornare – con le loro fecondative startup e spin-off attorno a molteplici attività socio-culturali e produttive legate al Mare.