Taranto, nuovi protocolli anticovid per udienze e accesso agli uffici giudiziari

Nelle ultime settimane sono stati sottoscritti diversi Protocolli per regolare, in relazione all’emergenza Covid-19 e alle procedure per ridurre il contagio, le modalità per la partecipazione alle Udienze e l’accesso agli Uffici giudiziari tarantini: Tribunale di Taranto, sede della Corte d’Appello e Giudice di Pace.

“Questi protocolli – informa una nota stampa dell’Ordine provinciale degli Avvocati – sono il risultato di numerose riunioni alle quali hanno partecipato i Responsabili degli Uffici giudiziari e delegazioni dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, momenti di confronto nel corso dei quali si è sviluppata una proficua interlocuzione, con il fine ultimo condiviso di cercare di consentire lo svolgimento delle attività e tutelare la salute del personale e quella degli avvocati”.





“Ringrazio i colleghi avvocati che hanno partecipato agli incontri sacrificando tempo delle proprie attività professionali e familiari – ha commentato il presidente dell’Ordine Fedele Moretti – dimostrando così un encomiabile attaccamento alla categoria: mai come in questo momento, con tanti Colleghi che patiscono la crisi determinata dall’emergenza Covid-19, è necessario prodigarsi in tutti i modi possibili per migliorare le nostre condizioni di lavoro”. Alle riunioni per la sottoscrizione dei Protocolli per le Udienze civili, penali e del lavoro hanno partecipato la Presidente del Tribunale di Taranto, Rosa Anna De Palo, che si è fatta motore delle iniziative, e tre diverse delegazioni dell’Ordine degli Avvocati, coordinate dal presidente Fedele Moretti.

Quella per il Civile è stata composta da Loredana Ruscigno, Valerio Bassi e Gianleo Cigliola, mentre Adriano De Franco e Geppi Macrì hanno partecipato per il Lavoro; la delegazione del penale, composta da AntonioVito Altamura, Vincenzo Monteforte e Francesco Tacente, oltre al protocollo per le udienze si è occupata anche di quello per il deposito degli atti in Procura.

Alle riunioni hanno preso parte, in relazione alle loro specifiche competenze, il Procuratore della Repubblica Facente Funzioni, Maurizio Carbone, e i MAGRIF (Magistrati Referenti per l’Informatica, segnatamente Raffaele Viglione per il Civile, mentre per il Penale Benedetto Roberto per il GUP e Maria Grazia Anastasia per la Procura. Per la Sezione Distaccata di Taranto della Corte d’Appello di Lecce, inoltre, gli incontri sono stati coordinati dal Presidente preposto Antonio Del Coco e dall’Avvocato Generale della Repubblica Mario Barruffa.