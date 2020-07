Taranto, nuovo look per via Battisti. Oggi un sopralluogo

L’assessore all’Ambiente del Comune di Taranto, Annalisa Adamo, ritorna in via Cesare Battisti, questa volta per un sopralluogo tecnico. Ne dà notizia Confcommercio Taranto. “La riqualificazione di via Cesare Battisti, una delle strade più importanti della rete urbana delle vie del commercio – si legge in una nota stampa – è l’obiettivo sul quale procede il percorso di confronto e di collaborazione avviato tra la delegazione Solito Corvisea di

Confcommercio Taranto e l’Amministrazione comunale”.

Dopo un primo incontro, nella primi giorni di luglio, presso la sede di Confcommercio con i rappresentanti delle delegazioni urbane, naturali referenti dei residenti dell’area oltreché delle attività del commercio, la neo assessore ha voluto personalmente programmare un giro ricognitivo nelle aree segnalate dando la priorità a quelle particolarmente critiche e che, come via Cesare Battisti appunto, rivestono un ruolo strategico nel territorio urbano essendo tra l’altro una delle principali vie di collegamento della città.





“Dopo un primo giro ricognitivo – prosegue la nota stampa – accompagnata dal presidente della delegazione, Lelio Fanelli ed il vice Alberto Mosca, l’assessore Adamo ha voluto effettuare un nuovo sopralluogo accompagnata questa volta dai suoi tecnici per programmare gli interventi che subito dopo la pausa di ferragosto dovranno essere messi in cantiere.

Si partirà dalla riqualificazione di piazza Ramellini, area cerniera tra il Borgo e Solito Corvisea”.

Secondo quanto riferisce Confcommercio, l’assessore Adamo “ha chiesto ai suoi tecnici un intervento di ripristino delle aree verdi e degli arredi e nel contempo la messa in sicurezza dell’area attraverso il potenziamento della

illuminazione pubblica. Per quanto concerne invece il percorso pedonale si interverrà sulle penisole poste agli angoli degli incroci con la piantumazione di alberi, e sulle sporgenze con la messa a dimora di piante e alberelli”.

Per Lelio Fanelli “è importante però che si programmi una fase di avvio di un percorso di rilancio di un’area urbana che mostra ormai i segni di un lungo periodo trascorso nella totale assenza di cure ed attenzioni.

Una situazione che inevitabilmente si riflette sulla qualità dell’offerta di servizio e di commercio dell’area; ci conforta che di ciò l’assessore Adamo se ne sia personalmente resa conto ed abbia mostrato grande disponibilità e personale impegno a farsi carico di tali problematiche”.