Taranto, operaio Mittal colpito dal covid ora chiede chiarezza

E’ stato il primo operaio Arcelor Mittal ad essere stato colpito dal covid-19. Ora, a distanza di mesi, Fabio Peluso chiede che sia fatta chiarezza sulla sua vicenda. Assistito dall’avvocato Gina Lupo, il lavoratore ha presentato un esposto su quanto accaduto il 27 marzo 2020. Entrambi, questa mattina, hanno incontrato i giornalisti in piazza Gesù Divin Lavoratore, al quartiere Tamburi di Taranto.

“E’ un esposto contro ignoti – precisa l’avvocato Lupo – non stiamo puntando il dito contro nessuno”. Pochi giorni dopo il malore e il ricovero all’ospedale Moscati dell’operaio, il legale scrive una lettera all’azienda chiedendone l’aiuto per ricostruire l’episodio. “La risposta non ci ha soddisfatto – spiega l’avvocato Lupo – è una lettera generica in cui ci ricordano di aver ricevuto il plauso per il rispetto delle norme anti-covid. Ma non è questo il punto: noi vogliamo capire cosa è accaduto a Fabio Peluso”.