Taranto, ordinaria inciviltà. Rifiuti ingombranti in strada e cassonetti bruciati

C’è molta strada da percorre a Taranto in direzione del rispetto delle regole di civile convivenza. Alcuni contenitori della raccolta differenziata in via Galeso, al quartiere Tamburi, sono stati dati alle fiamme da ignoti.

Gli operatori di “Kyma Ambiente – Amiu” sono intervenuti per effettuare il rassetto dell’area, ripulendo strada e marciapiedi dai resti carbonizzati dei rifiuti. “Un atto riprovevole – il commento del sindaco Rinaldo Melucci – di fronte al quale opponiamo la nostra ferma volontà a continuare sulla strada della civiltà. La raccolta differenziata è un percorso avviato e dal quale non si torna indietro, stiamo lavorando per migliorarla, e non consentiremo a nessuno di vanificare gli sforzi che tanti bravi e onesti cittadini stanno compiendo. Rinforzeremo il sistema di controllo, ricorrendo all’utilizzo di altre videotrappole, in aggiunta a quelle già installate in diversi punti della città. Non esiteremo un secondo a punire severamente chiunque si macchierà di azioni di questo tipo”.





Sempre in tema di rifiuti, si moltiplicano purtroppo i casi di materiale ingombrante abbandonato in strada in città. “Tra ieri e oggi – informa una nota stampa del Comune – sono stati rimossi diversi quintali di rifiuti in via La Torre, via Sardegna, via Salinella, via Pio XII, via Scira, via General Messina, per segnalare gli interventi più significativi che si aggiungono ad altre decine effettuati.

“Abbiamo dato specifiche indicazioni alla società affinché il servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati sia più incisivo – dice il primo cittadino – non è giustificabile, in ogni caso, che qualcuno riduca angoli della nostra città in questo stato, per questo insisteremo anche con i controlli per fermare gli abusi”.