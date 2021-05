Taranto, passo falso allo Iacovone

“Partita storta. Siamo stati bravi a sbloccarla, ma due ingenuità e un errore sul terzo gol… Ci siamo complicati la vita, insomma. E abbiamo perso la necessaria tranquillità. Partita storta. Mi prendo le responsabilità di questa prestazione ma dobbiamo reagire subito!”.

Così mister Laterza, negli spogliatoi dello Iacovone, parla del Taranto più brutto della sua gestione. La capolista ha perso in casa con il Portici (che ha giocato una gara cinica, attenta, e soprattutto in dieci per tutto il secondo tempo) e ha beccato tre gol in 90 minuti, dopo averne presi appena 15 in 28 partite (foto Aurelio Castellaneta)





Una partita da dimenticare. Nelle ultime tre giocate, la squadra ha incassato due punti. Ma è la stessa squadra che giungeva da un filotto di vittorie, al termine del tour de force generato dai recuperi post covid. Il Taranto deve ritrovarsi per difendere il primato. Il Picerno spinge alle spalle, a quattro punti e con una partita da recuperare. Il Taranto deve ritrovarsi per confermare la leaderhisp del girone H di questa serie D. Mancano cinque partite alla fine…

Serie D – girone H risultati e classifica 29esima giornata

TARANTO: Ciezkowski; Boccia, Gonzalez, G. Rizzo, Ferrara (83’ Ferrara); Marsili, Diaby (76’ Sanatarpia); Guaita, N. Rizzo (88‘ Versienti), Alfageme (65’ Corvino); Diaz (75’ Tissone). A disp: Sposito, Shehu, Silvestri, Matute. All. Laterza.

PORTICI 442: Cappa; Bisceglia, Arpino, Kamana (60’ Grieco), Donnarumma (66’ Bationo); Vitiello, Nacci, Nappo, Elefante (46’ Spina); Prisco (70’ Maione), D’Acunto (73’ Guadagni). A disp.: Schaeper, Di Lorenzo, Onda, Cassitto. All. Condemi.

ARBITRO: Zago di Conegliano. AMMONITI: Marsili, Diaby, Guaita (T); Arpino, Vitiello, Bationo (P). ESPULSI: Cappa (P) 45′.