Taranto, premi e riconoscimenti per gli studenti del Liceo Artistico Calò

Il lockdown e la didattica a distanza non hanno fermato l’entusiasmo degli studenti e dei docenti del Liceo Artistico “V. Calò” con sedi a Taranto e Grottaglie. Sotto la guida del dirigente scolastico Brigida Sforza, la scuola ha partecipato a numerose iniziative con risultati di eccellenza.

Proprio le ragazze e i ragazzi del Calò sono risultati primi in Puglia nell’ambito del progetto “A scuola di opencoesione”, un percorso didattico innovativo finalizzato a promuovere nella scuola italiana i principi di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso attività di ricerca e monitoraggio civico di finanziamenti pubblici europei e nazionali.





Gli studenti della 4A-A1 della sede di Grottaglie e della 5H della sede di Taranto hanno sviluppato la ricerca “Mar Piccolo, bacino di idee”. Referente del progetto è il prof. Giorgio Foti, vi hanno preso parte anche le docenti Maria Teresa Greco, Antonella De Giorgio, Annarita Lucchese e il pro. Biagio Zanon. Gli studenti hanno immaginato il recupero ambientale di un luogo di grande fascino e suggestione: il Mar Piccolo (uno del luoghi del cuore del Fai). Il team si propone di progettare proprio in collaborazione con il Fai e con il WWF percorsi didattici per la scoperta storica e naturalistica del Mar Piccolo. Dopo essersi affermati a livello regionale gli studenti proseguiranno il loro percorso in ambito nazionale.

Un’altro importante riconoscimento è arrivato dal concorso nazionale “I linguaggi dell’immaginario”, promosso dal ministero dell’Istruzione e dal Romics, il Festival internazionale del fumetto e dell’animazione. La studentessa Alessia Primiceri della 5H -Arti Figurative del Liceo Artistico Calò di Taranto, ha ricevuto la menzione speciale per l’illustrazione “Aggiustamondo”. L’alunna ha immaginato uno scienziato impegnato nella ricostruzione del mondo in chiave ecosostenibile.

Un premio anche per Giorgia Speranza della 3H Arti Figurative, sede di Taranto, seconda con il suo manifesto al concorso indetto dai distretti italiani del Rotary International sul tema: La legalità e l’etica nel web: uso corretto e responsabile. Gli studenti del Liceo Artistico Calò sono in concorso alla Biennale dei Licei, alla Renaliart e al premio per la scuola 2019-2020 “Inventiamo una banconota”.