Taranto, raccolta di rifiuti volontaria sul litorale di Parco Cimino

Un’altra domenica dedicata alla pulizia del litorale. Ad organizzarla è Plasticaqquà Taranto. L’appuntamento è per domani mattina, 4 ottobre, dalle 10 alle 13 al Parco Cimino. E’ prevista una raccolta di rifiuti volontaria per ripulire il tratto di costa sottostante la pineta che affaccia sul Mar Piccolo.

I partecipanti potranno poi ritirare dall’Ecolibreria 3 libri a scelta tra quelli disponibili! “Abbiamo a disposizione – fanno sapere gli organizzatori – sacchi e guanti. E’ consigliato indossare scarpe che proteggano piedi e caviglie. Obbligatorio l’uso della mascherina anche all’aperto qualora non fosse possibile mantenere la distanza minima di un metro dagli altri partecipanti. Chi vorrà potrà portare con sè attrezzi per la pulizia come rastrelli, carrelli, pale, carriole, guanti spessi, retini, palette, secchi”. Infoline 3388524409. Facebook: https://www.facebook.com/PlasticaqquaTaranto