Taranto, restrizioni anticovid: al cimitero col numeretto

Misure straordinarie per consentire il consueto pellegrinaggio ai cimiteri cittadini nonostante l’epidemia in corso. Come previsto, le due strutture cittadine al quartiere Tamburi (San Brunone) e a Talsano (Santa Maria Porta del Cielo), sono state raggiunte da numerosi cittadini che “hanno rispettato – spiega una nota stampa del Comune – tutte le prescrizioni previste dall’ordinanza dirigenziale emanata nei giorni scorsi”.

Per entrambi i cimiteri sono stati previsti tre varchi di accesso, presidiati dagli operatori di Polizia Locale e Protezione Civile che stanno indicando a ogni cittadino come comportarsi: indossare sempre la mascherina, sanificare le mani, mantenere il distanziamento sociale e non sostare per più di un’ora all’interno. “Gli ingressi sono stati contingentati – spiega il Comune – contemporaneamente all’interno dei cimiteri di Tamburi e Talsano, non possono sostare rispettivamente più di 1200 e 600 persone. Per regolamentare l’afflusso, gli operatori fissi agli ingressi stanno consegnando un tagliando numerato a ogni cittadino che deve essere restituito all’uscita”.





Ieri, nelle ore di punta, per evitare la formazione di file all’esterno, i motociclisti della Polizia Locale hanno effettuato delle ricognizioni all’interno dei cimiteri per agevolare e velocizzare le operazioni di uscita. Il personale in divisa, in ogni caso, sta presidiando le strutture anche a piedi, mantenendosi in costante contatto radio con i colleghi all’esterno per compensare i flussi in ingresso e in uscita. Un importante lavoro di controllo si sta effettuando anche nelle aree circostanti i due cimiteri, soprattutto San Brunone, per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

“Abbiamo fatto in modo che la commemorazione dei defunti – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – potesse essere celebrata in sicurezza nonostante il periodo particolare. Confidiamo nel buon senso dei tarantini, ma un ringraziamento particolare va fatto agli operatori della Polizia Locale e ai volontari della Protezione Civile che stanno garantendo un servizio di controllo efficace, ma rispettoso del particolare sentimento di queste giornate”.