Taranto, sabato nella Ricciardi parte la vaccinazione degli operatori delle scuole comunali

Sabato prossimo, 20 febbraio, all’interno del PalaRicciardi di Taranto sarà allestito un hub per avviare la vaccinazione degli operatori delle scuole di competenza comunale.



Il PalaRicciardi, attualmente chiuso come tutte le palestre, è stato temporaneamente riallestito dall’amministrazione comunale per poter essere funzionale rispetto alle esigenze dell’emergenza sanitaria. Dalle 9 alle 13 il personale docente, non docente e gli operatori di cooperative e affini impegnati negli asili nido comunali e nelle scuole dell’infanzia paritarie, e nei servizi per la prima infanzia a essi annessi, in convenzione con il Comune, saranno vaccinati dai sanitari dell’Asl Taranto.

«L’avvio della campagna per gli operatori della scuola è un segnale positivo e di speranza, per consentire che l’attività didattica torni nella piena regolarità» ha commentato il sindaco.