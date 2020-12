Taranto, sale sul balcone e minaccia il suicidio. Salvato dalla Polizia

Attimi di tensione ieri a Taranto in via Capecelatro. Un uomo ha minacciato di lanciarsi nel vuoto dal balcone di casa, al terzo piano.

I FATTI

Un vicino ha chiamato la Polizia. In pochi minuti una pattuglia della sezione Volanti ha raggiunto lo stabile. Gli agenti sono entrati subito nella casa forzando la porta d’ingresso.





Un’azione fulminea che, però, si è interrotta quando l’uomo ha minacciato di lanciarsi nel vuoto sporgendosi pericolosamente dal balcone. Da questo momento gli agenti hanno avviato una delicata attività di persuasione.

I poliziotti hanno contattato telefonicamente alcuni familiari dell’aspirante suicida. Da questo momento inizia un dialogo concitato a “vivavoce” per dissuadere l’uomo dal commettere l’insano gesto.

L’uomo di 53 anni, però, sembra intenzionato a farla finita. Vano anche l’arrivo sul posto dell’anziano genitore. I poliziotti, allora, decidono di cambiare strategia.

DIVERSIVO DECISIVO

Gli agenti proseguono la mediazione ma, allo stesso tempo, si avvicinano al 53enne con la scusa di allontanare l’anziano genitore. Il diversivo consente ad uno dei due poliziotti di afferrare l’aspirante suicida dalla cinta dei pantaloni.

Il salvataggio è arrivato appena in tempo: l’uomo, infatti, era salito sulla balaustra del balcone ed era in una situazione di equilibrio precario. Una volta messo in salvo, il 53enne ha ricevuto le prime cure dal personale del 118 e successivamente è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.