Taranto: Scienze e Tecniche dello Sport, la prima seduta di laurea nel Castello Aragonese

L’appuntamento è per mercoledì prossimo 14 Luglio (ore 18) nel Castello Aragonese. Primo ciclo ultimato, prima seduta di laurea. Una giornata importante per l’offerta accademica tarantina. Il Corso di Studio Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, con sede a Taranto, completa infatti il suo primo ciclo di formazione biennale.



Mercoledì, nel castello come sempre gentilmene concesso dal comando di Marina Sud Taranto, è prevista la partecipazione di numerose autorità e rappresentanti di comitati locali. A presiedere la Seduta di Laurea sarà lo stesso presidente della Scuola di Medicina, prof. Loreto Gesualdo, coadiuvato dal Coordinatore del Corso di Studi, prof. Francesco Fischetti.





“L’evento assume un forte carattere simbolico ma anche di operativo rilancio per una nuova cultura territoriale: sviluppo sostenibile, economia, turismo e benessere attraverso la pratica sportiva, queste

le parole chiave. In una era di cambiamento verso cui è già orientato il territorio tarantino, la formazione universitaria specialistica – si legge nella nota del Dipartimento – in ambito motorio/sportivo e del benessere, diventa occasione per creare nuove professioni ma anche nuove sensibilità e maggior attenzione alle problematiche del welfare sociale, della salute, dei sistemi educativi in un’ottica di sviluppo di quelle attività che attorno a questi temi ruotano”. L’istituzione del Corso di Studio in Scienze e Tecniche dello Sport presso Taranto, “che vogliamo ricordare è un Corso di Studio afferente alla Scuola di Medicina, e la conclusione del suo primo ciclo

di studi con questi primi Laureati Specialisti, cade alla vigilia del rilancio del Polo universitario Jonico e degli stessi Giochi del Mediterraneo, entrambi eventi che raccolgono nella loro mission le parole chiave proprie dell’ attività di ricerca scientifica e formazione accademica delle Scienze dello Sport in continua espansione”.