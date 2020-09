Taranto, sciopero di 24 ore ad Arcelor Mittal e presidio a palazzo Chigi

I sindacati dei metalmeccanici passano all’azione sulla vertenza ex Ilva. Proclamato uno sciopero di 24 ore con presidio in fabbrica ed a Palazzo Chigi. Questa la decisione assunta congiuntamente da Fim, Fiom, Uilm e Usb di fronte all’indifferenza mostrata da azienda e Governo sulle sorti del polo siderurgico di Taranto.

“La fabbrica è insicura – si legge in una nota unitaria – sono oramai pesantissime ed inaccettabili le ricadute determinatesi attorno alla vertenza Arcelor Mittal. Multinazionale e Governo hanno deciso ciò che questo territorio non merita: ovvero di non decidere. La condizione di abbandono ed insicurezza degli impianti e dei lavoratori sono divenute tali da non

poter permettere ulteriori considerazioni di circostanza sulla profonda lacerazione di un sistema che, ad ogni ora che trascorre, fa tremare e mette a serio rischio l’incolumità delle persone”.





“Inoltre – aggiungono Fim, Fiom, Uilm Usb – nessuna considerazione può essere formulata per quanto attiene le ricadute in termini ambientali, vista la parziale o in alcuni casi totale applicazione della messa in sicurezza degli impianti, che questo protratto stato di cose, nei fatti, tiene sotto scacco un territorio e una cittadinanza devasta. Facendo seguito a quanto esposto nella lettera del 18 settembre, l’assordante silenzio unito al totale immobilismo registrato in queste interminabili ore da parte della politica e delle istituzioni, peraltro ingiustificato, traccia oramai scontata l’incertezza sulle reali intenzioni del Governo italiano”.

I sindacati non risparmiano critiche al Governo perchè “si ostina a non convocare un incontro chiarificatore per il futuro e la gestione dell’attuale

emergenza della fabbrica e di un intero territorio che da troppi anni si trascina. Tutte le nostre denunce cadute nel vuoto, unite ad una fabbrica che si avviluppa attorno alla disgregazione delle certezze, sotto ogni aspetto, ed il parziale o completo disinteresse dei soggetti vari decisionali hanno materialmente prodotto la disperazione in esasperazione. Governo e

multinazionale si sono assunti il grave onere di aver sancito l’ingovernabilità del momento e, per questo, rinnoviamo a Sua Eccellenza il Prefetto di Taranto la richiesta convocazione immediata”.

Queste le azioni di lotta proclamate da Fim, Fiom, Uilm, Usb:

“A PARTIRE DALLE ORE 07:00 DI MARTEDI’ 22, PRESIDIO DEI LAVORATORI PRESSO LA PORTINERIA “C” DELLA FABBRICA PER NON CON CONSENTIRE LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ALL’INGRESSO E ALL’USCITA

DEL VALICO;

SCIOPERO DEI LAVORATORI DI ARCELOR MITTAL, DELL’APPALTO E DI ILVA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA PER GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE A PARTIRE DALLE ORE 07:00 E PER 24 ORE SULLA DURATA DI OGNI TURNO DI LAVORO;

CONTESTUALMENTE MOBILITAZIONE DEI LAVORATORI E PRESIDIO DEGLI STESSI PRESSO PALAZZO CHIGI PER IL GIORNO GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE”.