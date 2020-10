Taranto, sei progetti finanziati per la Città vecchia: gare pubblicate

Sono state pubblicate le gare per l’affidamento dei servizi di progettazione per sei interventi in Città Vecchia, parte del Piano per la “riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’Isola Madre” come definito dall’Amministrazione Melucci nell’ambito del CIS Taranto.



Gli interventi riguardano la riqualificazione ed il ridisegno di piazza Castello e piazza Fontana, ai due estremi opposti della Città Vecchia, il restauro delle Mura Aragonesi e dello storico Palazzo D’Ayala-Valva su corso Vittorio Emanuele II, il recupero e la valorizzazione di tre aree archeologiche (colonne Doriche, largo San Martino e tempio greco sottostante il complesso di San Domenico), nonché della rete degli ambienti ipogei di proprietà comunale.

Questi sei interventi prevedono complessivamente un investimento di oltre 22 milioni di euro e sono finanziati con risorse provenienti dal Piano Operativo Cultura e Turismo gestito dal MIBACT con risorse FSC. Nelle prossime settimane saranno pubblicate le gare per la progettazione di altri quattro importanti interventi, sempre pin Città Vecchia.

“Il Comune di Taranto, in quanto stazione appaltante, ha predisposto tutta la documentazione tecnica propedeutica all’affidamento delle progettazioni, mentre l’agenzia Invitalia gestirà le fasi di gara in qualità di centrale di committenza” precisano da Palazzo di Città.