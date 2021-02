Taranto, Serena Dandini presenta il suo libro a “Sipario, si legge”

Serena Dandini è la protagonista del prossimo appuntamento di “Sipario, si legge”. Dal palco del Teatro Fusco (giovedì 4 marzo alle 18,30) la Dandini presenterà il suo ultimo libro: “La vasca del Führer” edito da Einaudi,.

L’opera narra la vita e la storia della reporter di guerra Lee Miller Penrose. Il libro parte da una delle fotografie più famose della Miller, un autoscatto nella vasca da bagno di Adolf Hitler, a Dachau.





Da lì la scrittrice ripercorre le tappe più importanti della vita dell’artista americana, una vita al centro della Storia che Serena Dandini ripercorre pian piano, scoprendola e raccontandola con grande delicatezza.

“La vasca del Führer ” è il primo libro di Serena Dandini pubblicato da Einaudi, dopo una lunga partnership con Rizzoli che ha visto la pubblicazione, tra gli altri, di “Grazie per quella volta. Confessioni di una donna difettosa” (2012), “Il futuro di una volta” (2015) e “Il catalogo delle donne valorose” (2018).

“Siamo estremamente felici di come stia proseguendo questa iniziativa” ha dichiarato l’assessore alla cultura Fabiano Marti. La presentazione è prodotta in collaborazione con la Libreria Dickens di Taranto e vedrà sul palco a interagire con l’autrice, la giornalista Valeria D’Autilia e per la libreria Dickens Giulia Galli.

L’evento sarà trasmesso in streaming sul sito del Teatro Fusco e sui canali social di Mondadori Bookstore, Libreria Ubik, Libreria Casa del Libro Cav. A. Mandese, Libreria Ciurma, Libreria Dickens.

