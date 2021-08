Taranto, somministrate oltre 720mila dosi di vaccino

Aggiornamento sull’andamento della campagna vaccinale a cura dell’Asl Taranto. “Ad oggi – si legge in una nota stampa – sono state somministrate 720.808 dosi di vaccino in totale. Rispetto a questo dato, circa 342 mila cittadini hanno completato il ciclo vaccinale”.

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate negli hub vaccinali del territorio ionico, “il dato aggiornato a stamane riporta oltre 3300 dosi di vaccino, così distribuite: a Taranto, 724 dosi in Arsenale e 232 presso la Svam, 536 a Martina Franca, 174 a Manduria, 286 a Ginosa, 643 a Grottaglie, 724 a Massafra. La campagna di vaccinazione per i giovani 12-18 anni procede oggi con accesso libero presso gli hub di Taranto SVAM (SCUOLA VOLONTARI AERONAUTICA MILITARE), Ginosa, Manduria e Massafra, operativi fino alle ore 16, e con ordinaria prenotazione dei posti a loro riservati negli hub dell’Arsenale Militare di Taranto, Grottaglie e Martina Franca”.