Taranto, spacciava in piazza Bettolo. Arrestato grazie alle segnalazioni dei cittadini

Spacciava droga nella centralissima piazza Bettolo, uno dei luoghi della “movida” tarantina. Sono finiti nella rete dei “falchi” della Squadra Mobile grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini della zona.

A seguito delle segnalazioni sono scattati alcuni appostamenti che, in poco tempo, hanno confermato i sospetti. In particolare l’attenzione si è concentrata su una panchina semi nascosta dalle aiuole, in una zona più defilata della piazza, dove era solito sedere un uomo. Gli agenti hanno notato che molti giovani raggiungevano l’uomo e andavano via dopo aver sostato in sua compagnia per pochi minuti.





Ad un certo punto “i poliziotti assistono distintamente ad una cessione – racconta una nota stampa della Questura di Taranto – un giovane si avvicina all’uomo, gli consegna una banconota e riceve un involucro trasparente. Vengono immediatamente bloccati sia l’acquirente sia il pusher. Il giovane consegna spontaneamente una dose di marijuana. L’altro è un cittadino gambiano di 26 anni. Nella tasca dei pantaloni gli agenti trovano altre 5 dosi di marijuana e 26 compresse di psicofarmaci. Viene trovata anche una somma in banconote di piccolo taglio, verosimile provento dell’attività illecita”.

Per il 26enne è scattato l’arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; per l’acquirente la segnalazione amministrativa per l’uso personale di sostanze stupefacenti.