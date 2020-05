Taranto, spari e inseguimento a Tamburi. Un arresto della Polizia

Alcuni colpi di pistola, un rocambolesco inseguimento, indagini rapidissime e, infine, l’arresto. E’ questo l’epilogo di quanto avvenuto ieri mattina al rione Tamburi di Taranto.

Tutto inizia alle 11.30 circa. Una pattuglia della Sezione Volanti è in servizio al quartiere Tamburi. Ad un certo punto gli agenti avvertono alcuni spari a breve distanza e si recano sul posto. In via Orsini incorciano un uomo che si allontana a bordo di una Fiat 500. I poliziotti intuiscono che possa esserci una relazione con gli spari e tentano di bloccarlo. Ne scaturisce un inseguimento durante il quale la “Volante” viene violentemente speronata.





i rilievi della Polizia Scientifica

Nel frattempo arrivano altri equipaggi e gli investigatori della Squadra Mobile che, in breve tempo raccolgono preziosi elementi per la ricostruzione dei fatti e l’identificazione del responsabile. Sull’asfalto, la Polizia Scientifica trova tre bossoli. Sul portone dello stabile altrettanti fori. I poliziotti si mettono al lavoro per acquisire e visionare anche le immagini dei numerosi sistemi di videosorveglianza presenti in zona.

L’attività di indagine avviata dagli agenti della Squadra Mobile permette, in breve tempo, di individuare l’autore del gesto, Agostino Bisignano, 38 anni di Taranto, già noto alle forze dell’ordine. In pochissimo tempo viene rintriacciata l’auto utilizzata per la fuga che era parcheggiata nei pressi

dell’abitazione di un parente del sospettato.

Poco dopo, in effetti, l’uomo viene trovato nella casa della sorella. Addosso aveva ancora gli indumenti ripresi dalle telecamere dei sistemi videosorveglianza. L’uomo è stato arrestato per porto e detenzione illegale d’arma da fuoco e resistenza a Pubblico ufficiale. Sono ancora in corso le indagini per chiarire il movente del gesto. Gli investigatori non escludono che possa essere legati a dissidi di natura familiare.