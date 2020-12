Taranto, stasera De Cataldo in streaming dal Fusco

Tutto pronto al Teatro comunale Fusco per il primo appuntamento con Sipario, si legge. Si parte questa sera, alle 18.30.

Dal palco, allestito per l’occasione come una piazza pubblica, saranno in collegamento Giulia Galli della Libreria Dickens, promotrice di questo appuntamento, e il giornalista Mimmo Mazza, responsabile della redazione di Taranto de La Gazzetta del Mezzogiorno, che presenterà e coordinerà l’appuntamento in cui l’ospite, collegato in streaming, è lo scrittore di origini tarantine Giancarlo De Cataldo autore di “Un cuore sleale” edito da Einaudi.





L’assessore alla Cultura, Fabiano Marti aprirà l’evento che, al di là di un ricco cartellone che porta a Taranto nomi importanti della lettura e dell’editoria, è “l’occasione per mettere le basi per una proficua collaborazione tra l’amministrazione comunale e le librerie tarantine. Taranto è tra le 10 città candidate al titolo di Capitale della Cultura 2022 e fino ad allora ma. A prescindere dall’aggiudicazione del titolo, il nostro intento è attuare misure volte alla promozione condivisa della cultura”.

Chi è De Cataldo

Giancarlo De Cataldo (Taranto, 1956), è magistrato, drammaturgo, sceneggiatore. Ha scritto molti romanzi (il più noto è Romanzo criminale, edito nel 2002 per Einaudi e vincitore l’anno successivo del Premio Scerbanenco: da questo libro Michele Placido ha tratto un celebre film, seguito poi da una serie tv), sceneggiature per cinema e televisione e testi teatrali. Collabora con quotidiani e riviste. Il suo esordio letterario è Terroni, in cui parla anche della Taranto degli anni ’90.