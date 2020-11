Taranto, stop alle visite al Castello Aragonese

Stop alle visite dal Castello Aragonese di Taranto. Lo ha deciso il Comando Marittimo Sud a seguito delle nuove restrizioni anticovid. “Dal 6 novembre 2020 e fino a nuova comunicazione – si legge in una nota stampa – il Castello Aragonese di Taranto gestito dalla Marina Militare, a seguito dell’adozione delle misure contenute nel DPCM del 3 novembre, adottato per contenere la Pandemia di Covid 19 in atto, non sarà disponibile per le visite al pubblico”.

“Sarà cura di questo Comando Marittimo Sud della Marina Militare – prosegue la breve comunicazione – informare il pubblico della ripresa delle visite”.