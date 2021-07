Taranto, torna l’appuntamento con “Un mare senza limiti”

Ritorna l’appuntamento dell’asd Enjoy your Dive Taranto e di Hsa Italia con i ragazzi diversamente abili delle associazioni tarantine che si occupano di persone con disabilità che si inserisce nella linea degli eventi Zero Barriere di HSA Italia.

Per il secondo anno consecutivo, la splendida cornice del Lido “Conca del Sole” di Marina di Lizzano, uno dei lidi della provincia jonica attrezzato per la ricezione e la fruibilità della spiaggia per le persone con disabilità, ospiterà nella mattinata del 16 luglio 2021 l’evento “Un mare senza limiti”, che quest’anno gode del patrocinio morale sia della Regione Puglia che della Provincia di Taranto.





“I ragazzi “speciali” delle associazioni tarantine dell’Anfass, del Gruppo sportivo Il Delfino e della società cooperativa Pinocchio di Crispiano – spiega una nota stampa degli organizzatori – vivranno una giornata da protagonisti alternandosi tra attività acquatiche, sup e tiro con l’arco. Anche quest’anno l’asd Enjoy your Dive Taranto ha ideato questo evento coinvolgendo altre associazioni locali, nell’ottica di una sana e concreta collaborazione finalizzata ad offrire ai ragazzi diversamente abili una sempre migliore inclusione sociale, mission questa dell’associazione sportiva tarantina che si occupa di subacquea per tutti diffondendo nel territorio ionico e non solo l’idea che il mare è di tutti e per tutti”.

“Le attività acquatiche – prosegue il comunicato stampa – hanno infatti benefici scientificamente dimostrati sulla ripresa dei ragazzi diversamente abili sia fisici (l’idrokinesiterapia è infatti consigliata nella riabilitazione post traumatica

perché permette di svolgere esercizi motori con il minor sforzo fisico essendo in acqua annullata la resistenza della gravità) che relazionali, poiché le piccole grandi conquiste che i ragazzi acquisiscono durante le performances sportive diventano pietre miliari nella loro inclusione sociale e nel rafforzamento della propria autostima, indispensabile per vivere serenamente la propria condizione”.

“Continuando a tessere la tela della collaborazione ormai lanciata da qualche anno, anche questa volta saranno parte attiva dell’evento i rappresentanti de La Scuola del Mare di Monopoli, che affiancheranno i ragazzi dell’Enjoy your Dive Taranto nell’avvicinamento ed accompagnamento in acqua delle persone con disabilità, mettendo in pratica quelle che sono state le conoscenze acquisite in un recente corso di formazione svolto a Pavia proprio per perfezionarsi nell’approccio in acqua con i ragazzi con disabilità intellettiva e fisica per permettere loro di godersi al massimo e in piena sicurezza le belle giornate che eventi come “Un Mare senza Limiti” possono regalare loro”.