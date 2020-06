Taranto, traffico e divieti di sosta: cosa cambia in vista del concerto di lunedì 15

Concerto sulla Rotonda del Lungomare, ecco come cambiano sosta e traffico (l’evento).

Lunedì 15 Giugno 2020 (20:30) si terrà sulla Rotonda del Lungomare di Taranto il concerto (organizzato dall’amministrazione comunale denominato) “Dove eravamo rimasti?”. La circolazione veicolare subirà delle limitazioni nell’area interessata. Domenica 14 giugno 2020, dalle ore 14:00 alle ore 24:00 (al fine di consentire le prove) e comunque fino al termine della manifestazione, e lunedì 15 giugno 2020, dalle ore 13:00 alle ore 24:00 e comunque sino al termine della manifestazione, sarà disposto il divieto di sosta sulle seguenti vie:





lungomare Vittorio Emanuele III, ambo i lati, nel tratto da corso Due Mari e via Ciro Giovinazzi (sarà consentita la sosta dei mezzi adibiti alle operazione di carico/scarico delle attrezzature sul lato dx del senso di marcia del tratto del Lungomare compreso tra corso Due Mari e via Anfiteatro);

piazza Carbonelli (tutta al fine di consentire la sosta dei veicoli delle autorità);

via Anfiteatro, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Regina Margherita e via Ciro Giovinazzi;

via Ciro Giovinazzi, ambo i lati, nel tratto tra via Anfiteatro e lungomare Vittorio Emanuele III;

via Principe Amedeo, nel tratto compreso tra via Ciro Giovinazzi e lungomare Vittorio Emanuele III;

via Massari tra via Anfiteatro e via Principe Amedeo, dove sarà consentita la sosta dei veicoli dei diversamente abili con accesso dalla via Anfiteatro.

La temporanea interdizione della circolazione veicolare, domenica 14 giugno 2020 dalle ore 18:30 alle ore 24:00 e lunedì 15 giugno 2020 dalle ore 13:00 alle ore 24:00, e comunque fino al termine della manifestazione, sarà disposta sui seguenti siti:

lungomare Vittorio Emanuele III nel tratto compreso tra via Anfiteatro e via Ciro Giovinazzi;

via Principe Amedeo nel tratto compreso tra via Ciro Giovinazzi e lungomare Vittorio Emanuele III.

In conseguenza della interdizione della circolazione veicolare, i mezzi pubblici e quelli privati provenienti da corso Umberto e diretti in Città Vecchia potranno regolarmente proseguire lungo gli itinerari prefissati.

I mezzi pubblici provenienti dalla Città Vecchia e diretti in Città Nuova potranno percorrere il seguente itinerario: via Matteotti, via Regina Margherita, via Anfiteatro, via Ciro Giovinazzi , svolta sul lungomare Vittorio Emanuele III per riprendere il normale itinerario

I mezzi privati provenienti dalla Città Vecchia e diretti in Città Nuova potranno percorrere il seguente itinerario: via Matteotti, via Regina Margherita o corso Due Mari, via Anfiteatro per riprendere i normali percorsi.

I mezzi privati provenienti da via Principe Amedeo e diretti in Città Vecchia saranno deviati su via De Cesare.