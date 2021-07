Taranto, tre eventi nei Giardini Virgilio: nomi e date

Tre serate tra musica e divertimento con nomi rilevanti della scena nazionale. Si chiama “Giardini d’estate” la mini-rassegna di eventi estivi organizzata da Giardini Virgilio e Comune di Taranto. E’ stata presentata stamani dagli organizzatori Mino Palmisano e Angelo Di Ponzio (Carla Luccarelli ha preso parte all’incontro) con l’assessore comunale alla Cultura Fabiano Marti.

Primo appuntamento il 25 luglio con i Gipsy Kings, un gruppo di musicisti di flamenco, salsa e pop di Arles e Montpellier, nel sud della Francia , che si esibiscono in un misto di lingue, principalmente in spagnolo, ma anche in dialetti francesi del sud. Sono noti per aver portato la rumba flamenca , una musica orientata al pop lontanamente derivata dal flamenco tradizionale, al pubblico di tutto il mondo.





L’8 agosto “Che coppia noi tre”, lo show di Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Dopo essersi cimentato nelle vesti di conduttore di “Stasera tutto è possibile”, “Made in Sud” e in quelle di giudice per il programma “Amici”, De Martino pensa al teatro. E questa volta non sarà affatto solo, assieme a lui due maestri della risata, ospiti fissi nel programma di Rai Due. Pochi i dettagli noti del loro nuovissimo spettacolo.

Ultima data il 9 agosto con “MusicAll”il concerto che raccoglie il meglio del musical e delle colonne sonore di tutti i tempi. Sul palco Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone fondono melodie e musica, interpretando a modo loro le colonne sonore che hanno reso immortali i film e le opere di grandi registi e grandi compositori. Così, come in un grande zapping musicale, si passa dalle atmosfere di West side story a quelle di Moulin Rouge, Il postino, Romeo e Giulietta, Jesus Christ superstar e Nuovo cinema paradiso. Il tutto impreziosito dal loro omaggio alla grande musica italiana e a quello del “loro” Notre Dame de Paris.

Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 22.30. E’ possibile acquistare i ticket d’ingresso nel bar dei Giardini Virgilio, in viale Magna Grecia a Taranto, oppure online sulla pagina Facebook “Giardini Virgilio”.