Taranto: tre rotatorie e la pista ciclabile centrale, da lunedì cantiere aperto in viale Magna Grecia

INFO UTILI – Automobilisti di Taranto e provincia avvisati: da lunedì disagi e rallentamenti perchè sarà attivato un cantiere per la realizzaizone di tre rotatorie lungo una delle strade principali per l’ingresso e l’uscita da Taranto.

Il prossimo 13 aprile, infatti, annuncia l’Amministrazione comunale, sarà avviato il cantiere “per i lavori di riqualificazione dell’ultimo tratto di viale Magna Grecia, tra via Galera Montefusco e via Pisa. Si tratta di una complessiva riqualificazione che si armonizzerà con gli interventi già effettuati lungo il resto dell’arteria, fondamentale per il traffico cittadino e la viabilità in entrata e in uscita da Taranto. I lavori, che ammontano a circa 1 milione di euro – si legge nella scheda del Comune – prevedono la realizzazione di tre rotatorie (agli incroci con via Alto Adige, via Dante e via Pisa) e della pista ciclopedonale lungo l’isola spartitraffico, più la riqualificazione dei marciapiedi, di tutte le alberature esistenti e dell’intero sistema di illuminazione“.

Dalla prossima settimana, quindi, e per almeno 4 mesi (è la stima ufficiale) lungo questo tratto di viale Magna Grecia saranno attivati dei divieti di sosta temporanei, che seguiranno l’andamento dei lavori per ridurre al minimo i disagi per i cittadini e consentire l’avanzamento del cantiere.