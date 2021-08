Taranto, Umberto Tozzi sulla Rotonda con un live acustico

Umberto Tozzi arriva a Taranto con “Songs”: per la prima volta il cantautore con più di 80milioni di dischi venduti nel mondo si esibirà in uno speciale concerto completamente in acustico.





Il 20 agosto la Rotonda del Lungomare ospiterà l’artista e le sue canzoni senza tempo che continuano ad emozionare il pubblico…

Apertura porte alle ore 20:30, inizio spettacolo ore 21:30.

Biglietti acquistabili sui siti:

https://www.ticketsms.it/event/UmbertoTozziConcerto

https://www.ticketone.it/artist/umberto-tozzi