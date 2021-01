Taranto, un bando per l’incubatore di imprese sostenibili

Contatto APS lancia il bando e avvia a Taranto l’Incubatore Fraterno “Coviamo”. Un ciclo di accompagnamento alla nascita, ma anche alla ri-generazione di impresa sostenibile, capace di generare valore sociale, ambientale e culturale.

“Il percorso – si legge in una nota stampa degli organizzatori – offre un percorso di analisi dell’idea imprenditoriale attraverso un ciclo di 12 workshop, e un’offerta tecnica su misura per passare dal design all’operatività”.





NON SOLO START UP

“Ci rivolgiamo – proseguono – agli aspiranti imprenditori, ma anche agli imprenditori interessati al rilancio della propria attività nella prospettiva della sostenibilità economica, ambientale e sociale”.

“Gli interessati dovranno far pervenire la propria iscrizione entro e non oltre il 10 febbraio 2021, compilando il modulo di adesione presente sul sito

https://www.rigeneriamoci.org/call-coviamo. Gli iscritti saranno, quindi, convocati per un colloquio di selezione/conoscenza, dal 11 febbraio al 26 febbraio 2020″.

“Il percorso di Sviluppo dell’idea di impresa (prototipazione) – prosegue la nota stampa – avrà inizio il 27 febbraio 2021 e si concluderà il 26 giugno 2021. Si articolerà in uno o più sabati al mese con 12 workshops da 3 ore che si terranno in presenza e in remoto, nel rispetto delle misure di prevenzione Covid-19 previste dalla normativa vigente”.

“L’incubatore Fraterno CoviAmo – spiegano gli organizzatori – muove, infatti, dal paradigma della Generatività Sociale e dell’Economia Civile, verso la prospettiva dell’Ecologia Integrale.

Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione tra Contatto APS e On! –Trasformazioni Generative, con la partecipazione in qualità di partner di BCC – Banca di Taranto, Fondazione Taranto25 e Assicurazioni Tagarelli. Per ulteriori info e costi: www.rigeneriamoci.org , mail: [email protected] , fr Francesco Zecca 327.8884670 – Simona Internò 340.8043845″.