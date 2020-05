Taranto, un decesso al Moscati. La situazione nell’ospedale covid

L’aggiornamento è delle ore 18.30. L’Asl di Taranto comunica che l’Hub Covid San Giuseppe Moscati ospita, mentre scriviamo, 15 pazienti.

Due persone sono ricoverate in Rianimazione, 6 nel reparto Malattie Infettive, 7 in Pneumologia. “Non tutti i pazienti ricoverati sono affetti da Covid: alcuni risultano negativizzati dal punto di vista virologico – spiegano infatti dal’Asl – ma non guariti dal punto di vista clinico, in quanto presentano patologie pregresse oppure presentano postumi da Covid. Ieri sera si è registrato un decesso. Il presidio post acuzie di Mottola ospita ad oggi 4 pazienti post-Covid.