Taranto, un mese quasi tutto in casa e tre recuperi da calendarizzare

Archiviata la pratica Francavilla in Sinni (2-0 mercoledì scorso con reti di Falcone e Marsili) il Taranto si appresta ad affrontare un vero e proprio toru de force nel girone H della serie D. E non si sa ancora quando potrà recupewrare tre delle quattro partite rinviate nei mesi scorsi a causa del covid. Andiamo per ordine.

Un mese quasi del tutto casalingo per gli uomini di mister Laterza. Domenica prossima, 7 febbraio, rossoblu ospiti del Cerignola. Mercoledi 10, allo Iacovone, recupero della prima delle quattro gare rinviate per #covid: arriva il Fasano. Domenica 14 allo Iacovone si giocherà Taranto-Lavello. Domenica 21 febbraio ancora in casa contro il Picerno (mentre scriviamo è la capolista del girone). Mercoledi 24 trasferta a Bitonto. Domenica 28 allo Iacovone sarà il turno della Puteolana. Restano da fissare le date dei recuperi delle partite con Fidelis Andria, Molfetta e Portici (l’attuale classifica).