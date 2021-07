Taranto, un trio di chitarriste apre il festival Città dello Jonio

Con il concerto de “Le Tredici”, un trio chitarristico tutto al femminile, si apre il Festival Chitarristico Internazionale “Città dello Jonio” giunto alla quinta edizione. Si inizia con il concerto del trio chitarristico “Le Tredici” che si terrà, alle ore 21 di lunedì 12 luglio, presso la Biblioteca “Acclavio” al piazzale Bestat. L’ingresso è libero e gratuito con prenotazione gradita al 347.1790060 o sul sito www.associazioneguitarartium.com.

“Le Tredici” è un trio chitarristico tutto al femminile formato da Silvia Boccadamo, Carla Canitano, Mari Luisa Petrelli, tre musiciste unite da una profonda amicizia e dalla passione per la chitarra; il trio è nato nel 2006 ed ha all’attivo numerosi concerti in prestigiose location.





Nel nome “Le Tredici” le 13 sta per le 3 D C, dove “D” è l’iniziale di Donne e “C” l’iniziale di Chitarriste, ovvero “le Tredici” vuol significare “le 3 donne chitarriste” in un gioco sonoro che sta a metà tra cifre e lettere, rappresentando l’essenza delle loro caratteristiche musicali e personali.

Nel concerto di apertura presso la Biblioteca Civica “P. Acclavio” di Taranto, “Le Tredici” proporranno un programma che spazia tra musica popolare e grandi classici trascritti dalle tre musiciste per la loro esecuzione.

Il secondo concerto del Festival Chitarristico Internazionale “Città dello Jonio” è in programma alle 20.00 di martedì 13 luglio, presso il Chiostro della Chiesa “Regina Pacis” a Lama: la serata, con ingresso libero e gratuito, prevede prima le performance degli allievi di chitarra “Giovani Talenti” e poi il concerto del chitarrista pugliese Fabio Corbuzzi.

Il cartellone del Festival Chitarristico Internazionale “Città dello Jonio” propone otto concerti presso la Biblioteca Civica “Pietro Acclavio” e il Chiostro della Chiesa “Regina Pacis” a Lama, tutti con ingresso libero e gratuito, una Summer school, una Master Class e una conferenza pubblica (info e prenotazione al 347.1790060 o sul sito www.associazioneguitarartium.com).

La manifestazione è nata da una idea del M° Maria Ivana Oliva, Presidente dell’Associazione musicale “Guitar Artium” e direttore artistico del Festival Chitarristico Internazionale “Città dello Jonio”. Dal 12 al 21 luglio prossimi concertisti di diverse nazionalità si esibiranno in concerti variegati e programmi che spaziano tra le opere più significative della letteratura chitarristica.

Il Festival è patrocinato dal Comune di Taranto e rientra del circuito di “Taranto Capitale dei Festival”; la manifestazione è sostenuta moralmente da diversi Enti che ne riconoscono la valenza culturale ed esclusiva sul territorio: Regione Puglia (Giunta regionale, Assessorato alla Cultura, Consiglio Regionale) e Centro di Servizi di Volontariato di Taranto.