Taranto, una domenica swing sulla Rotonda

Chiusura col botto domani sera (domenica 22 agosto 2021) per il “Taranto Swing Festival”. Sul palco della Rotonda del Lungomare (21.30) ci sarà il londinese Ray Gelato con la sua band “The Giants” per chiudere la manifestazione in corso.

Icona internazionale del New Swing, il crooner italo-angloamericano è un gagliardo sassofonista che in 30 anni di carriera si è fatto conoscere in tutto il mondo grazie a un personalissimo sound che fonde swing, jazz e rock’n’roll. Ray Gelato proporrà uno straordinario repertorio degli anni Cinquanta che comprende le hit americane portate al successo da interpreti come Dean Martin, Frank Sinatra, Bill Haley e Little Richards, e quelle italiane di Fred Buscaglione, Renato Carosone e Mimmo Modugno!





Durante il concerto ci saranno le animazioni delle “social dance” dei maestri ballerini swing con le suggestive coreografie dei loro allievi giunti da tutta Italia per il Festival. Oltre che al botteghino, è possibile acquistare il biglietto per il concerto di “Ray Gelato and The Giants” online su Dice https://link.dice.fm/eBugAvhbgib a 20 € + prevendita 3 €, obbligatorio il green pass o un tampone eseguito nelle 48 ore precedenti.