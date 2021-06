Taranto, una notte al museo MArTa

Sabato 3 luglio 2021 si celebrerà la diciassettesima edizione della Notte Europea dei Musei 2021, promossa dal Ministero della Cultura francese con il patrocinio dell’Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’ICOM (International Council of Museums).

Anche il Ministero della Cultura italiano aderisce all’iniziativa, promuovendo l’accesso a tutti i luoghi della cultura statali al costo simbolico di 1 euro, salvo le gratuità previste per legge. Per l’occasione, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto effettuerà un’apertura notturna straordinaria fino alle ore 23.00, aprendo al mondo il suo importante patrimonio archeologico, insieme alle due mostre attualmente presenti: “Silent Spring” promossa dal Circuito del Contemporaneo, della scultrice Claudia Giannulli, e quella realizzata in collaborazione con il MAP Festival e che porta in esposizione con “So strange…so music. La musica si vede” partiture musicali del XX e XXI secolo trasformate in vere e proprie opere d’arte.





Ma il Museo di Taranto amplia la sua offerta prevedendo anche eventi speciali realizzati proprio per la Notte Europea dei Musei. Alle ore 20.30 e alle ore 21.30 la Sala Incontri del Museo Archeologico Nazionale di Taranto ospiterà una conferenza a due voci sulla figura di Medea nella tragedia di Euripide e nell’iconografia, a cura della presidente dell’AICC-Associazione italiana cultura classica delegazione di Taranto Prof.ssa Francesca Poretti e della Presidente dell’Associazione Amici dei Musei Taranto Prof.ssa Patrizia De Luca.

Al termine della conversazione, la figura di Medea sarà al centro di una breve rappresentazione teatrale all’interno del chiostro del Museo del CREST di Taranto. L’evento delle 21.30 è una replica di quello delle ore 20.30. Si accede all’evento con l’acquisto del biglietto del Museo per la fascia oraria delle ore 20.30 e delle ore 21.30, acquistando un biglietto-evento attraverso il portale www.shopmuseomarta.it

Lo sport e i giochi nell’antica Grecia saranno invece al centro della visita guidata tematica che alle ore 21.15 farà scoprire ai visitatori le collezioni legate allo sport, tra cui la tomba dell’atleta di Taranto. Alle ore 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 e 22.00 vi saranno visite guidate sui capolavori del MArTA a cura dello staff del Museo. Si accede alle visite acquistando un biglietto di ingresso per la fascia oraria desiderata.

Dalle ore 20.00 alle ore 23.00, nella sala multimediale del secondo piano il personale del Museo accoglierà i visitatori alla scoperta dei tesori mai visti dei depositi del MArTA, “Dal deposito al restauro”: il pubblico potrà conoscere i segreti del lavoro “dietro le quinte”.

La tariffa di 1 euro è attiva per ingressi dalle ore 20.00 alle ore 22.00 (fascia oraria delle ore 22.00 compresa). Ogni visita dovrà obbligatoriamente essere prenotata: l’ultimo slot di ingresso è quello delle ore 22.00. Le visite debbono essere prenotate attraverso il portale www.shopmuseomarta.it