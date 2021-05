Taranto, vaccinazione insegnanti: nel weekend seconda dose al drive through del centro commerciale

L’hub vaccinale presso il centro commerciale Porte dello Jonio a Taranto riapre. I prossimi tre fine settimana presso l’hub vaccinale al centro commerciale l’Asl replica la vaccinazione in auto. Destinatari gli insegnanti, che riceveranno la seconda dose del vaccino AstraZeneca.

Sabato 8 e domenica 9 maggio, infatti, l’appuntamento al drive through sarà dedicato agli insegnanti e al personale scolastico della provincia che potranno ricevere la seconda dose di vaccino.





L’obiettivo è quello di vaccinare i circa 13mila docenti e personale scolastico durante i prossimi tre fine settimana: “il metodo drive through, con le persone che ricevono il vaccino direttamente in auto, permette infatti di velocizzare il processo di vaccinazione, mantenendo in ogni caso gli standard di sicurezza. Le risorse messe a disposizione dalla ASL Taranto sono ingenti e, per evitare congestioni e lunghe attese, il personale scolastico è già stato suddiviso in giorni e fasce orarie. Utilizzare il drive through e la sua grande potenza di fuoco permetterà di ridurre i tempi per ultimare questi cicli di vaccinazione – ha affermato Stefano Rossi, direttore generale della ASL Taranto – Per la somministrazione delle prime dosi, nonostante i nostri sforzi, furono necessari 18 giorni, anche e soprattutto per i limiti strutturali delle vaccinazioni negli hub. La vaccinazione in auto, invece, permette maggiore rapidità, anche perché, trattandosi di seconda dose, non sarà necessaria la fase di anamnesi e, quindi, contiamo di poter vaccinare circa 5mila persone ogni fine settimana.”

Il personale scolastico, rispettando il giorno e la fascia oraria indicata dalla scuola, dovrà recarsi in auto presso il parcheggio del Centro Commerciale e tutte le fasi del vaccino saranno effettuate restando nel proprio mezzo. In ogni veicolo è consentito il numero massimo di tre persone ed è obbligatorio l’uso di mascherina, come da disposizioni anti Covid-19 vigenti. Per agevolare le operazioni, è consigliato indossare un abbigliamento che faciliti la somministrazione del vaccino e portare con sé il modulo di consenso informato, disponibile sul portale ASL, già compilato e firmato.

Sono state previste due vie di accesso al centro commerciale Porte dello Jonio di Ceetrus Nhood (a Taranto) per facilitare maggiore ingresso di popolazione possibile (SS 7ter via per San Giorgio Jonico e ingresso da viale Pietro Mandrillo). All’imbocco al centro, apposito personale ASL provvederà al controllo dei documenti di identità, raccoglierà il consenso informato già compilato, provvedendo eventualmente con le integrazioni necessarie. Dopo la somministrazione del vaccino, un’apposita area di sosta accoglierà l’utenza per i 15 minuti di attesa previsti post-vaccino.

“Quest’operazione – spiegano dall’Asl – è resa possibile grazie all’ottimo lavoro di coordinamento tra la ASL Taranto, l’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale e la collaborazione di Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale, con il patrocinio del Comune di Taranto”.