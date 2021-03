Taranto, vaccino AstraZenica: si ricomincia dai Carabinieri

19 marzo 2021 – Vaccino Covid-19: riavviate anche a Taranto le operazioni con AstraZeneca. Dopo il parere favorevole da parte di EMA, riavviate stamane le attività di vaccinazione con il siero AstraZeneca. “Si riparte dai Carabinieri” comunicano dall’Asl.

“A seguito del parere favorevole dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), come nel resto d’Italia, anche a Taranto sono infatti ricominciate le operazioni vaccinali con il siero AstraZeneca. Alle 15:00, 25 flaconi del vaccino svedese-britannico sono stati consegnati dal personale specializzato del Dipartimento di Prevenzione della ASL Taranto al Maggiore Pietro Lorusso, presso la Scuola Allievi Carabinieri di Taranto. Si continua così con la somministrazione della prima dose di vaccino ad altri 250 militari in servizio nella provincia ionica” chiudono dall’Asl. (foto Asl Taranto – 19 marzo 2021)