Taranto, varchi sul muraglione. Ok a mozione in Consiglio comunale

Il consigliere comunale indipendente Massimo Battista, ha presentato una mozione sul “muraglione” che delimita l’Arsenale militare di Taranto. L’argomento è stato sollevato durante il question time. “La mozione – scrive Battista in una comunicazione inviata alla stampa – è stata appoggiata dai consiglieri di opposizione e non solo. Chiedo al Sindaco di mettere in campo ogni azione possibile affinché i cittadini possano riappropriarsi di una parte importante della città, con il ripristino dei varchi originariamente aperti, il recupero di tutte le aree oggi inutilizzate, la realizzazione di piste ciclabili e passeggiate lungo il Mar Piccolo, l’attivazione di percorsi archeologici (in coordinamento con il MArTa), il recupero di locali da adibire ad attività culturali , favorendo così uno sviluppo nuovo, sopratutto in vista di eventi come i Giochi del Mediterraneo”.

Secondo il consigliere comunale di minoranza “la restituzione di questi spazi sarebbe un volano fondamentale per il rilancio del Borgo umbertino e l’apertura di finestre su quel muro restituirebbe una vista diversa a chi percorre via Cugini”. La mozione è passata con 12 voti a favore e 9 contrari “certificando per l’ennesima volta – sottolinea Battista – che non esiste più una maggioranza a sostegno della giunta Melucci. Dalla sua parte restano solo gli assessori scelti da lui e un pugno di consiglieri comunali. Mai come in un momento storico come questo servirebbe invece una maggioranza stabile che possa garantire ad una grande città come Taranto un’amministrazione solida. Il Sindaco prenda coscienza della situazione e si faccia da parte”.